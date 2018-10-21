Российский посол прокомментировал договоренности Белоруссии и России по нефти

Посол России в Минске Михаил Бабич заявил, что договоренности Белоруссии и России в части поставок нефтепродуктов соответствуют интересам экономик двух стран, передаете РИА «Новости».

«Так вот в чем новация сегодняшнего дня — о чем договорились два президента и, соответственно, поставили задачи своим подчиненным, что полностью соответствует интересам экономик обоих государств – в том, что индикативные балансы теперь обязательны к исполнению… А объем поставок по каждой номенклатуре определяется исходя из потребностей белорусской экономики», — сказал Бабич.

Реклама

Глава российской дипмиссии также добавил, что в белорусско-российских договоренностях индикативные балансы по нефтепродуктам фиксировались и раньше.

Ранее первый вице-премьер России и глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что российская сторона рассмотрит вопрос предоставления Белоруссии кредита в размере примерно $630 млн.