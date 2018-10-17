Россия укрепилась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик
Россия поднялась на две строчки в составленном Международным валютным фондом (МВФ) рейтинге конкурентоспособных экономик мира (Global Competitiveness Index). Список опубликован на сайте фонда.
Отмечается, что Россия поднялась с 45 на 43 место. Составители рейтинга добавили, что российская экономика является самой сильной в Евразии. Они подчеркнули, что улучшение показателей достигнуто за счет стабилизации макроэкономических условий.
«В 2018 году страна растет на 1,7%, что является самым высоким показателем за последние пять лет», — отметили составители рейтинга.
Также они напомнили, что прошлые два года российская экономика находилась в рецессии, а инфляция достигала двузначных значений.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте зарплат и сокращении безработицы.