Россия укрепилась в мировом рейтинге конкурентоспособности экономик

Россия поднялась на две строчки в составленном Международным валютным фондом (МВФ) рейтинге конкурентоспособных экономик мира (Global Competitiveness Index). Список опубликован на сайте фонда.

Отмечается, что Россия поднялась с 45 на 43 место. Составители рейтинга добавили, что российская экономика является самой сильной в Евразии. Они подчеркнули, что улучшение показателей достигнуто за счет стабилизации макроэкономических условий.

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«В 2018 году страна растет на 1,7%, что является самым высоким показателем за последние пять лет», — отметили составители рейтинга.

Также они напомнили, что прошлые два года российская экономика находилась в рецессии, а инфляция достигала двузначных значений.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о росте зарплат и сокращении безработицы.