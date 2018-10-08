ЦБ не исключил падения цены на нефть до $35

Банк России в своем рисковом сценарии допускает, что цена на нефть может упасть до $35 за баррель. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, передает Reuters.

Как отмечается, макроэкономические прогнозы правительства и Центробанка исходят из того, что в следующие три года санкции против России будут сохраняться.

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«Дополнительно мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», — сказала Юдаева.

Агентство указывает, что, согласно базовому сценарию ЦБ, цены на нефть марки Urals будут падать — до $55 в среднем в 2020-2021 годах. Другой сценарий предусматривает, что стоимость барреля нефти будет сохраняться на уровне в $70 за баррель в 2018-2021 годах.

Ранее первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов рассказал об уменьшении зависимости России от нефти и санкций.