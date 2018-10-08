Путин уволил своего спецпредставителя по развитию торговли с Украиной

Президент России Владимир Путин подписал указ, который освобождает от занимаемой должности его спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту документа, указ начинает действовать со дня подписания, т.е. с 5 октября этого года.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.