Минск: Россия практически отказывается от таможенных пошлин на нефть

Председатель государственного концерна по нефти и химии Белоруссии «Белнефтехим» Андрей Рыбаков заявил о начале активной фазы переговоров с Россией по определению механизма компенсаций в связи с налоговым маневром, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Сейчас входим в активную фазу переговоров. До конца года будет основной задачей решение этого вопроса», — сказал Рыбаков.

Реклама

Он подчеркнул, что российская сторона практически отказывается от таможенных пошлин в связи со вторым этапом налогового маневра.

«Фактически мы перейдем к мировым ценам на нефть», — добавил он.

Он также отметил, что для субъектов хозяйствования в России предусмотрена компенсация с помощью механизма демпфирующих акцизов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил президенту России Владимиру Путину «народным экспортом» из Белоруссии.