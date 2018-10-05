Украина пригрозила России «планом Б» в случае запуска «Северного потока — 2»

Главный коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что у Киева есть запасной план на случай запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

По словам Витренко, по «плану Б» украинская сторона потребует от России $12 млрд в качестве компенсации. Эта сумма указана в поданном Киевом иске в Международный арбитраж и является возмещение ущерба, который будет причинен Украине в результате начала работы «Северного потока — 2» и простоя газотранспортной системы страны.

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Витренко назвал указанную сумму «компенсацией недополученной тарифной выручки».

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что страны Европы поддерживают проект газопровода «Северный поток — 2».