Всемирный банк спрогнозировал рост инфляции на Украине
Экономист Всемирного банка (ВБ) по Украине Анастасия Головач заявил, что ВБ ожидает роста инфляции на Украине до 10%. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, в сентябре текущего года инфляция на Украине составила 9%.
Он также добавил, что ВБ ожидает ее роста до 10% в конце 2018 года.
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Головач подчеркнул, что рост инфляции будет связан с повышением тарифов на газ.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк рассказал о высоком уровне бедности на Украине.