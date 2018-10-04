В Госдуме оценили претензии Украины к России из-за 30 тысяч вагонов

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Бидонько дал комментарий после того, как Украина потребовала от российской стороны «вернуть» 30 тыс. вагонов украинской госкомпании «Укрзализныця». Об этом сообщает RT.

По словам Бидонько, в Киеве время от времени предлагают «всякие фантастические инициативы». Он подчеркнул, что все вопросы власти Украины должны решать с руководством самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

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«В любом случае там не будет мира, ни продвижения, пока Киев не начнет диалог с властью самопровозглашенных республик», — сказал Бидонько.

Он добавил, что без диалога с ДНР и ЛНР все заявления являются «пустым сотрясанием воздуха».

Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по минским соглашениям Ирина Геращенко заявила, что после «российской агрессии» 30 тыс. вагонов остались на «оккупированной территории».