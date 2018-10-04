Силуанов сообщил о внесении в правительство плана по дедолларизации экономики России

Первый российский вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил о внесении плана по дедолларизации экономики страны на рассмотрение в правительство. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, министра спросили о сроках готовности соответствующего плана.

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«Уже внесли в правительство», — ответил Силуанов.

Ранее сообщалось, что российское правительство занимается подготовкой законопроекта, который предполагает дедолларизацию отечественной экономики. аконопроект не предполагает отказа от использования американской валюты. Речь идет о создании возможностей для расчетов с использованием других нацвалют, а также о либерализации валютного законодательства и упрощении валютного контроля.