Путин рассказал о пользе для России от введения сразу всех санкций

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии на форуме «Российская энергетическая неделя» ответил на вопрос о борьбе с санкциями, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ведущий задал Путину вопрос, как Россия может преуспеть в борьбе с санкциями.

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«Было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными», — сказал Путин.

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