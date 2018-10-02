Песков прокомментировал предложения по дедолларизации российской экономики

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о предложениях главы ВТБ Андрея Костина по дедолларизации российской экономики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря, глава государства Владимир Путин говорил о том, что нужно снизить роль доллара в российской экономике, еще до Костина.

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«Это процесс, который не может быть краткосрочным, он растянут по времени, поэтому это очень-очень длительный и скрупулезный труд. Но вы знаете, что тенденция к расширению объемов расчетов в национальных валютах на самых разных направлениях сейчас имеет место», — сказал Песков.

Ранее глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложения по дедолларизации российской экономики.