В Киеве увидели угрозу от пуска второй нитки «Турецкого потока»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил в эфире телеканала «Прямой», что вторая нить «Турецкого потока» такая же «угрожающая», как и «Северный поток».

«Она (вторая нить «Турецкого потока». — «Газета.Ru») меньше по объему, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут», — сказал Коболев.

Реклама

Он подчеркнул, что украинским властям сложно вести переговоры с турецкой стороной по поводу трубопровода.

Коболев также выразил надежду, что Европейский союз (ЕС) не откажется от транзита газа через Украину. В этом случае, посчитал глава «Нафтогаза», пуск «Турецкого потока» окажется «бессмысленным».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что одно из сухопутных продолжений «Турецкого потока» может пройти через Венгрию.