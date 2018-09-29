Глава МИД Венгрии намерен встретиться с Новаком в Москве

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что планирует встретиться с министром энергетики России Александром Новаком в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он проведет встречу с Новаком на следующей неделе.

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Он также добавил, что намерен обсудить с Новаком долгосрочный контракт по покупке газа, который действует до 2020 года.

Сийярто подчеркнул, что примет участие в «Российской энергетической неделе».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет участие в центральной панельной дискуссии форума «Российская энергетическая неделя».