Голикова ответила на слова Кудрина о высоком уровне бедности в России

Вице-премьер России Татьяна Голикова ответила на заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о том, что бедность населения в России растет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Голикова подчеркнула, что слова Кудрина касались ситуации в прошлом году, тогда как в этом уже наблюдаются более оптимистичные тенденции. По ее словам, в первом полугодии 2018 года число бедных в стране уменьшилось на 1,1 млн в сравнении с тем же периодом прошлого года.

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Вице-премьер также обратила внимание, что снижение числа бедных в России в два раза — одна из целей нового майского указа президента Владимира Путина.

Ранее Кудрин отметил, что последние четыре года происходит падение реальных доходов россиян. Тем не менее, по его словам, в последние семь месяцев тенденция изменилась в сторону роста доходов.