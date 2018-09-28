ЦБ отозвал лицензию у «Банка торгового финансирования»

Центробанк отозвал лицензию у столичного «Банка торгового финансирования». Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Как отмечает ЦБ, бизнес-модель банка была во многом ориентирована на обслуживание интересов акционеров и связанных с ними лиц.

«Кроме того, банком систематически проводились непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков и обеспечение формального соблюдения пруденциальных норм деятельности», — отмечается в сообщении.

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Банк России объяснил, что лицензия отозвана из-за неисполнения кредитной организацией законов о банковской деятельности.

В «Банке торгового финансирования» назначена временная администрация. Кредитная организация занимала 292 место в банковской системе России.