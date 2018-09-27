В России предложили штрафовать за гадание и рекламу гостиниц в аэропортах

Международная ассоциация аэропортов (МАА) предложила штрафовать и выводить из зданий аэропортов лиц, навязывающих свои услуги. Об пишет газета «Известия».

Отмечается, что речь идет об оказании услуг такси, рекламе гостиниц, гаданиях, попрошайничестве или купле-продаже.

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«Для граждан предлагается установить штраф в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. руб. Штрафные санкции для индивидуальных предпринимателей составят от 30 тыс. до 50 тыс. руб, в то время как юрлицам придется заплатить от 50 тыс. до 100 тыс. руб», — сообщает издание.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы запретили лежать на сиденьях и передвигаться на животных.