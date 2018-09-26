Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку с 1,75–2% годовых до 2-2,25%, сообщается на сайте регулятора.

В комитете по операциям на открытом рынке ФРС отметили, что дальнейшее увеличение ставки будет соответствовать устойчивому возрастанию экономической активности.

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«Принимая во внимание реализованные и ожидаемые условия на рынке труда и инфляцию, Комитет решил повысить базовую ставку», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не согласен с решением Федеральной резервной системы о повышении учетной ставки.