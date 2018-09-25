Орешкин сравнил рубль с валютами Индии и ЮАР

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, что рубль выглядит устойчивым по сравнению с валютами стран с развивающейся экономикой. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава министерства рассказал, что на данный момент в экономиках стран с развивающейся экономикой наблюдаются кризисные явления. Он привел в пример валюты Турции и Аргентины, которые с начала текущего года подешевели в два раза к американскому доллару

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«Если посмотреть на ряд других стран, таких как ЮАР, Индия, Бразилия, то там тоже не все так хорошо. И на этом фоне российский рубль, который с начала года тоже несколько подешевел к корзине «евро-доллар», примерно на 15%, выглядит, — конечно, на фоне тех валют — очень устойчиво», — сказал Орешкин.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев сообщил, что текущее укрепление рубля связано со стабилизацией на развивающихся рынках и приостановкой Банком России покупок валюты для Минфина.