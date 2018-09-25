«Аэрофлот» получил 50-й самолет Superjet 100

«Аэрофлот» сообщил во вторник о получении в эксплуатацию 50-го российского самолета Superjet 100 (SSJ100).

Это событие знаменует собой успешный итог исполнения двух твердых контрактов на поставку 30-ти и 20-ти машин SSJ100, отметила авиакомпания.

Авиалайнеру с бортовым номером RA — 89115 присвоено имя русского живописца Василия Поленова.

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«Аэрофлот» торжественно принимает в свой флот «юбилейный» - 50-й по счету Superjet 100, — заявил на торжественной презентации в Шереметьево гендиректор авиакомпании Виталий Савельев. — Ранее на Восточном экономическом форуме мы подписали в присутствии Владимира Владимировича Путина беспрецедентное соглашение о приобретении еще 100 отечественных машин данного типа. С учетом этого соглашения парк отечественных самолетов Группы «Аэрофлот» будет доведен до 200 единиц, причем важной составляющей данного сегмента станет еще одна отечественная инновационная разработка – самолеты МС –21».

Сейчас самолеты SSJ100 эксплуатируются на внутренних авиалиниях, выполняя рейсы в такие города как Белгород, Нижний Новгород, Оренбург, Пермь, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Тюмень, Челябинск и по другим направлениям. Помимо этого, авиалайнеры обслуживают и международные линии, среди которых Дрезден, Вильнюс, Гётеборг, Бухарест, Загреб, Любляна, Рига, София, Тиват и другие.

«Хотел бы особо поблагодарить за эффективное сотрудничество руководство и всех работников Объединенной авиастроительной корпорации, занятых в этом проекте, — отметил Савельев. — Наша компания совместно с Гражданскими самолетами Сухого участвовала в разработке абсолютно новой машины, Аэрофлот ставил Superjet 100 на крыло, занимался его доводкой в ходе коммерческой эксплуатации».