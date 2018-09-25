Глава ПФР ответил на критику про «дворцы» фонда

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что все здания фонда являются офисными зданиями для служебного пользования. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Нужно просто зайти внутрь, здания ПФР — это обычные офисы, — сказал Дроздов.

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Он подчеркнул, что все здания принадлежат Росимуществу, а ПФР были переданы в оперативное управление.

По словам Дроздова, в целом проводится мониторинг эффективности расход средств ПФР. Каждый раз фонд изучает, арендовать или приобретать здания.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил во время телеобращения, что ПФР слишком размахнулись со своими апартаментами.

Глава государства добавил, что общая стоимость указанных объектов составляет 120 млрд руб.