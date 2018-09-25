В России выявлена подмена рыбы в некоторых консервах

Роскачество в ходе проверки консервов из лососевых рыб обнаружило подмену дорогих нерки, кеты и кижуча более дешевой горбушей. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

«Производитель, чтобы сэкономить, может заменить более дорогую рыбу на более дешевую, но обычный потребитель вряд ли заметит разницу», — говорится в сообщении.

Реклама

Исследованные консервы были произведены в России: в Сахалинской, Московской, Псковской и Рязанской областях, а также в Москве, Камчатском и Приморском крае.

При этом результаты исследования показали, что все проверенные консервы безопасны: в них не было свинца, кадмия, ртути, мышьяка и других опасных веществ.

Тем не менее, в консервах девяти торговых марок были обнаружены неживые личинки нематод. В ведомстве пояснили, что при подготовке сырья для консервов производитель может не увидеть личинки, но консервы проходят стерилизацию, которая обеспечивает полное отсутствие живых личинок. Отмечается, что неживые личинки безопасны для здоровья.

Среди других проблем ряда рыбных консервов: дряблая консистенция мяса, отсутствие порядка при укладке рыбы, а также наличие в консервах рыбы с чешуей.