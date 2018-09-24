Минсельхоз повысил оценку ущерба аграриев от ЧС в 2018 году

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев заявил, что ущерб российских аграриев от неблагоприятных погодных условий в 2018 году составит более 6 млрд руб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В целом 22-23 региона пострадали от ЧС. На сегодняшний день ущерб подсчитан по 18. Я думаю, что порядка шести — чуть больше шести миллиардов рублей — в целом это будет тот ущерб, который чрезвычайная ситуация нанесла сельхозтоваропроизводителям», — сказал Патрушев.

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Ранее министр сельского хозяйства сообщал, что ущерб аграриев от чрезвычайных ситуаций в 18 регионах составил в 2018 году 5,85 млрд руб.

Он подчеркнул, что правительство компенсирует указанные убытки.