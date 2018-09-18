Путин передал нефтяную компанию в собственность Чечни

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче Чеченской Республике 100% акций компании «Чеченнефтехимпром» (ЧНХП), которая ранее находилась в федеральной собственности. Указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что такое решение было принято по предложению правительств Чечни и России. Отмечается, что компания передана для развития промышленного производства в Чеченской Республике и «повышения эффективности» использования имущества «Чеченнефтехимпрома».

Реклама

Указ выступил в силу 18 сентября 2018 года. Передача акций компании властям Чечни должна произойти в течение двух месяцев.

В 2016 году чеченский глава Рамзан Кадыров просил Путина передать «Чеченнефтехимпром» в собственность республики. Позднее газета «Коммерсантъ» писала о схеме передачи предприятия в ведение Чечни.