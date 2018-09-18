Путин передал «Чеченнефтехимпром» в собственность Чечне

Президент России Владимир Путин подписал указ о передаче в собственность Чечни компании «Чеченнефтехимпром».

Документ опубликован на портале правовой информации.

Как отмечается в указе передача осуществляется в целях развития промышленного производства в Чеченской республике и повышения эффективности использования имущества компании.

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«Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества «Чеченнефтехимпром»», — говорится в указе​​​.

Кабмину поручено в течение двух месяцев обеспечить передачу предприятия. Указ вступает в силу со дня подписания.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в конце 2015 года просил президента Владимира Путина одобрить эту идею. Путин тогда идею поддержал.