Росстат зафиксировал замедление роста промпроизводства в России

Промышленное производство в России в августе текущего года замедлило рост в годовом выражении до 2,7%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Отмечается, что по итогам восьми месяцев рост промпроизводства составил 3,1%.

По итогам 2017 года объем промпроизводства в России вырос на 2,1%.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что Россия заинтересована в сотрудничестве с африканскими странами в сфере промышленности.

Он также добавил, что на встрече с президентом Анголы шла речь о совместной работе в освоении алмазных месторождений.