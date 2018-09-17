В России могут возродить пункты приема лесных грибов, ягод и орехов

В Госдуму внесли законопроект, который возродит в России пункты приема лесных грибов, ягод и орехов у населения. Об этом сообщается на сайте парламента.

Как стало известно, законопроект был внесен главой комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым.

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«Законопроект предполагает возрождение заготовительных контор, куда граждане смогут прийти и за деньги сдать собранные в лесу ягоды и грибы, учитывая, что для многих деревень это порой единственный источник заработка», — сказал Николаев.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам свободно собирать валежник для собственных нужд.