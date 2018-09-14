В Госдуме прокомментировали решение суда Англии по долгу Украины перед Россией

Депутат Государственной думы Антон Морозов заявил, что решение Апелляционного суда Англии по долгу Украины в $3 млрд является политизированным. Об этом сообщает ФАН.

«Высока вероятность того, что это решение было политизировано, с учетом тех голословных обвинений, которые Лондон предъявляет Москве, в том числе по «делу Скрипалей», — сказал Морозов.

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Ранее сообщалось, что Украина выиграла у России апелляцию по долгу в $3 млрд.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что Россия обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной.