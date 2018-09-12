Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что «Газпром» ожидает рост потребления газа в Китае до 300 млрд кубометров в год. Об этом сообщает RNS.

Он отметил, что в 2018 году потребление газа в стране увеличилось на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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«КНР ежегодно демонстрирует впечатляющие темпы роста спроса на природный газ... В условиях проводимой китайским правительством экологической политики потребление газа в Китае будет только увеличиваться и в ближайшие годы выйдет на уровень более 300 млрд кубометров в год», — сказал Миллер.

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов сообщил, что «Газпрому» осталось сварить 40 километров труб линейной части газопровода «Сила Сибири».