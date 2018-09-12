В Минэнерго рассказали о теме встречи по газу России, Украины и ЕК

Заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский заявил, что основой темой переговоров по транзиту газа на экспертном уровне между Еврокомиссией, Россией и Украиной будут изменения в украинском законодательстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, данная встреча пройдет 12-13 сентября.

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«Ознакомиться с теми изменениями в украинском законодательстве, которые либо уже сделаны, либо будут сделаны в ближайшее время», — ответил Яновский на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что оценка потребностей Евросоюза в газе будет обсуждаться на встрече в конце сентября.

Ранее депутат Верховной рады Украины Сергей Тарута сообщил, что на Украине есть «колоссальные запасы» природного газа.