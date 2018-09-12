Путин назвал Aliexpress Russia сопряжением китайского-евразийского партнерства

Сделка по созданию российско-китайской платформы в области онлайн-торговли является сопряжением предложенного Китаем проекта «Один пояс – один путь» и Евразийского союза, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме. Глава государства напомнил, что с Китаем действует соглашение о сотрудничестве, которое в том числе предусматривает работу по облегчению таможенных процедур, защите интеллектуальной собственности, развитии электронной торговли.

«Свежий пример… подписано соглашение о работе известной компании Alibaba с Mail.Ru нашей, с «Мегафоном», с РФПИ. И мы рассчитываем на то, что это будет серьезным вкладом в развитие электронной торговли. Это ведь тоже сопряжение, предложенного Китаем проекта «Один пояс – один путь» и наших усилий в области ЕврАзЭС, в данном случае – в области электронной торговли», — сказал Путин.

О сделке между четырьмя компаниями, направленной на создание совместной площадки в области e-commerce на базе Aliexpress Russia было объявлено 11 сентября. Согласно условиям сделки, Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью нового совместного предприятия. РФПИ станет стратегическим участником AliExpress Russia и приобретет общую долю в 13% через инвестиции в капитал и приобретения дополнительной доли СП у Alibaba. «МегаФон» продаст Alibaba свою долю в 10% в Mail.Ru Group в обмен на 24% доли в AliExpress Russia. После завершения сделки владельцами AliExpress Russia станут Alibaba (48%), «МегаФон» (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%). Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года.