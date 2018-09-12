Путин анонсировал разработку программы развития Дальнего Востока

Президент России Владимир Путин заявил, что в России будет разработана национальная программа развития Дальнего Востока. Об этом он сказал Восточном экономическом форуме, РИА «Новости».

«Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года. Правительству будет дано поручение подготовить такой документ, сделать это в тесном контакте с дальневосточными регионами, гражданами, бизнесом, общественными объединениями», — сказал Путин.

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Он добавил, что эта программа будет утверждена указом президента России. Президент уточнил, что такая программа развития должна объединить мероприятия национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний.

Ранее Путин объяснил, почему жители Дальнего Востока уезжают из региона.