Минфин определился с финансированием всех нацпроектов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин определился с финансированием национальных проектов в новом бюджетном цикле. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы определились по ресурсной базе, по финансированию этих проектов. Мы специально структурировали в расходах бюджета все эти позиции. Каждый из нацпроектов будет четко фиксирован и будет мониториться», — сказал Силуанов на Мосфинфоруме.
Реклама
Он также отметил, что в следующем бюджетном цикле начнется реализация задач, поставленных президентом России в майском указе.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти определятся с финансированием нацпроектов в начале сентября.