Минфин определился с финансированием всех нацпроектов

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин определился с финансированием национальных проектов в новом бюджетном цикле. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы определились по ресурсной базе, по финансированию этих проектов. Мы специально структурировали в расходах бюджета все эти позиции. Каждый из нацпроектов будет четко фиксирован и будет мониториться», — сказал Силуанов на Мосфинфоруме.

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Он также отметил, что в следующем бюджетном цикле начнется реализация задач, поставленных президентом России в майском указе.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что власти определятся с финансированием нацпроектов в начале сентября.