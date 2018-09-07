Си Цзиньпин посетит ВЭФ 11-12 сентября
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на министра иностранных дел Китая Лу Кана.
Отмечается, что визит Си Цзиньпина запланирован на 11-12 сентября.
«По приглашению президента России Владимира Путина президент Си Цзиньпин примет участие в работе четвертого Восточного экономического форума 11-12 сентября», — заявил Лу Кан.
Ранее стало известно, что ВЭФ посетит делегация из КНДР. Также ранее стало известно, что на форуме будут присутствовать премьер-министры Японии и Южной Кореи Синдзо Абэ и Ли Нак Ён.