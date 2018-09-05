Минфин отказался менять бюджетное правило из-за волатильности на рынках

Минфин не станет менять механизм бюджетного правила для снижения волатильности на рынках. Об этом сообщается на сайте Минфина.

«Жесткость конструкции не предполагает возможности применения (настройки) механизма «бюджетных правил» для других целей экономической и финансовой политики — таких как снижение волатильности финансовых рынков, смягчение последствий резких изменений в направлении и объемах потоков капитала», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что параметры бюджетного правила рассчитываются в соответствии со строгим алгоритмом, основанным исключительно на динамике цен на энергоносители и не допускающим дискретности при определении объемов операций.

Ранее сообщалось, что Минфин закупит валюту в период с 7 сентября по 4 октября на 426,9 млрд руб.