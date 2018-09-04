NBC: Китай инвестирует миллиарды в Тибет в попытке укрепить контроль после смерти Далай-ламы

Китай вкладывает миллиарды долларов в Тибет в надежде укрепить контроль перед борьбой за преемника Далай-ламы XIV, которая, вероятно, последует после смерти духовного лидера, рассказывает американский телеканал NBC News.

Во время редкого визита делегации китайского правительства в Тибет чиновники представили программу развития, которая, как они считают, принесет процветание 3,3 миллионам жителей региона, отмечает телеканал. Масштабные инфраструктурные проекты включают в себя строительство новых аэропортов и автомагистралей. Запланированный бюджет инвестиций составил $97 млрд. Проект также направлен на защиту священных для тибетского буддизма мест и создание устойчивой «зеленой экономики», сообщает NBC.

Реклама

В материале отмечается, что Китай давно стремится уменьшить влияние духовного лидера Тибета Далай-ламы XIV.

Так, по данным властей, с 1980-х годов Китай потратил более $450 млн на реконструкцию основных монастырей Тибета и других религиозных объектов. Еще $290 млн предусмотрено в бюджете на следующие пять лет. Огромные инвестиции Китая в Тибет говорят о том, что государство все больше пытается повысить свой имидж в качестве крупнейшей нации буддистов.

Между тем, усилия Китая проводятся во время обвинений правозащитных групп в репрессиях тибетского народа, отмечает NBC News. В августе вице-президент США Майкл Пенс заявил, что народ Тибета «был жестоко репрессирован китайским правительством». В июне Верховный комиссар ООН по правам человека заявила, что условия в Тибете «заметно ухудшаются». В свою очередь в Пекине отрицают обвинения в репрессиях, заявляя, что китайские власти принесли процветание «отсталому региону», и что они полностью уважают права тибетского народа.

На данный момент Далай-ламе 83 года, многие тибетцы опасаются, что Китай воспользуется правом преемственности для раскола тибетского буддизма, отмечается в материале. В Китае напоминают, что власти должны одобрить следующего духовного лидера Тибета. Между тем, Далай-лама сказал, что его самая большая озабоченность заключается в том, что Китай может попытаться назвать собственного преемника на роль духовного лидера Тибета, заключает NBC.