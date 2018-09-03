Бутерброд с салом на Украине подорожал более чем на 40% за год

Гендиректор украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что бутерброд с салом на Украине подорожал за год на 42%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«За год бутерброд с салом подорожал на 42%, или на 1 гривну… Сало с черным хлебом — это, без преувеличения, гастрономическая гордость Украины», — сказал Дорошенко.

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Он подчеркнул, что для приготовления бутерброда нужен ржаной хлеб, а куски сала нарезаются по 40 граммов каждый.

Ранее вице-президент Ассоциации водоканалов Украины Ольга Бабий сообщила, что стоимость воды на Украине вырастет на 2-3% из-за увеличения стоимости жидкого хлора.