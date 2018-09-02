Эрдоган призвал покончить с доминированием доллара в мире

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле, передает турецкое информационное агентство Anadolu.

Сообщается, что данное заявление турецкий лидер сделал в ходе выступления на бизнес-форуме Турция-Кыргызстан в Бишкеке. Вместо доллара Эрдоган предложил производить расчеты в национальной валюте.

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«Необходимо положить конец господству доллара в международной торговле, используя расчеты в национальных валютах», — заявил Эрдоган.

По мнению президента Турции, система торговли в долларах в настоящее время является самой большой проблемой, так как манипуляции с курсом валют вызывают сомнения в сильной и здоровой турецкой экономике.

«Цель — нанести удар по экономике Турции. Однако благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа эта попытка не увенчалась успехом», — добавил Эрдоган.

Ранее глава российского Минпромторга Денис Мантуров назвал расчеты в национальных валютах ответом на санкции США.