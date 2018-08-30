Россия стала самым крупным инвестором Украины в первой половине 2018 года

За первые шесть месяцев 2018 года Россия больше других стран инвестировала в Украину. Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики страны.

По данным ведомства, с января по июнь 2018 года Украина получила $1,259 млрд прямых иностранных инвестиций. Россия инвестировала в страну около $436 млн — почти 35% от общей суммы вложенных денег. Отмечается, что другими крупными иностранными инвесторами Украины стали Кипр ($219 млн), Нидерланды ($208 млн) и Австрия ($59 млн).

Ранее сообщалось, что правительство Украины подготовило новые санкции против России из-за моста через Керченский пролив. Отмечалось, что санкции затронут 19 компаний, которые участвуют в строительстве Крымского моста.