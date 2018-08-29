На Украине заявили о подготовке новых санкций против России

Правительство Украины подготовило новые санкции против России из-за моста через Керченский пролив. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское министерство по делам неподконтрольных территорий.

Проект будет передан на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Отмечается, что санкции затронут 19 компаний, задействованных в строительстве Крымского моста.

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Отмечается, что принятие проекта призвано «ограничить или прекратить экономические отношения (компаний, задействованных в строительстве — «Газета.Ru») со странами Евросоюза и США».

Ранее депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук призвал уничтожить Крымский мост «через союзников на Кавказе». В Крыму в ответ на это заявление назвали Мосийчука «террористом».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.