Силуанов оценил расходы на предложения Путина по пенсиям

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что на реализацию предложений президента России Владимира Путина по пенсионным изменениям потребуется около 500 млрд руб. за шесть лет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По нашим оценкам, объем финансовых ресурсов на высказанные предложения в шестилетнем периоде составляет порядка 500 млрд руб. Это потребует уточнения наших бюджетных планов», — сказал Силуанов.

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Он подчеркнул, что глава государства выступил с целым рядом инициатив по уточнению предложений по изменению пенсионного законодательства, которые подготовлены правительством России и находятся в Государственной думе.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что предложенные президентом России поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы сделают его максимально справедливым.