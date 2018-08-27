Мантуров прокомментировал новые антироссийские санкции

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что Россия активно занимается импортозамещением вне зависимости от санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что работа по импортозамещению ведется Россией планомерно на протяжении многих лет.

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«Это не ответ на санкции сегодняшнего дня, это системная работа, которая не зависела абсолютно от тех ограничений, которые сегодня либо вводятся, либо будут вводиться. То же самое касается и технологического оборудования, станков, которые нам не поставлялись напрямую, и эти ограничения сохраняются еще с советского времени», — сказал Мантуров.

Новый пакет американских санкций против России вступил в силу в полночь по североамериканскому восточному времени (07.00 мск).

Согласно документу, США больше не будут выдавать лицензии на поставки оружия российским государственным компаниям.

Кроме того, вводится запрет на предоставление России любой помощи, кроме срочной гуманитарной или поставок еды или других сельскохозяйственных продуктов.