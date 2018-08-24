ЦБ назначил уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг

Банк России назначил уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого зампреда ЦБ Сергея Швецова.

Пост занял советник председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной Юрий Воронин, он вступит в должность 3 сентября.

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По словам Швецова, на роль уполномоченного искали человека, который «равноудален от финансового сектора, от политических, текущих интересов, которые присутствуют на рынке», с хорошими репутацией, образованием и менеджерскими качествами.

«Нам удалось найти такого человека. Эльвира Сахипзадовна предложила президенту [России Владимиру Путину], президент согласовал. Я представляю Юрия Воронина», — рассказал зампред.

Ранее стало известно, что ЦБ не будет закупать валюту для Минфина до конца сентября.