Силуанов: налоговая нагрузка на бизнес меняться не будет

Министр финансов России Антон Силуанов по итогам встречи с представителями бизнеса заявил, что компании были проинформированы о том, что налоговая нагрузка меняться не будет, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Также по его словам, деньги компаний изыматься не будут.

Реклама

Глава РСПП Александр Шохин по итогам встречи заявил, что обсуждались меры по увеличению инвестиционной деятельности компаний.

По словам помощника президента Андрея Белоусова, конкретные договоренности с бизнесом по развитию инвестиций будут зафиксированы в ноябре.

Ранее Силуанов заявлял, что правительство не готовит никаких решений о дополнительном повышении налогов на отдельные сектора экономики.

Как стало известно, помощник президента Андрей Белоусов в письме главе государству Владимиру Путину предложил увеличить дополнительные доходы бюджета за счет горнодобывающей и химической промышленности.