Украина обжаловала решение ВТО по спору с Россией

Правительство Украины подало апелляцию на решение Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с проигранным России спором по пошлинам на нитрат аммония. Об этом сообщается на сайте ВТО.

«У апелляционного органа ВТО есть три месяца для вынесения решения», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, Киев направил апелляцию на решение панели арбитров ВТО по спору с Москвой о пошлинах на удобрения.

Ранее сообщалось, что Москва выиграла иск против Киева в ВТО по поводу введения Украиной антидемпинговой пошлины на ввоз нитрата аммония из России.

Как отмечалось, Россия подала данный иск в мае 2015 года.