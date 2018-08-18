В Германии заявили о важности России как партнера в области международной торговли

Глава немецкой Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила о важности российской стороны как партнера по диалогу. Ее слова приводит газета Die Neue Ruhr Zeitung.

По словам Налес, многие существующие в мире конфликты не могут быть решены без участия России. Он подчеркнула, что с российской стороной нужен «интенсивный диалог».

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«Госпожа Меркель должна обсудить с Путиным Всемирную торговую организацию… Мы нуждаемся в усилении ВТО — именно потому, что Трамп наложил санкции на половину мира», — сказала Налес.

Она добавила, что действия американского лидера Дональда Трампа могут вызвать «цепную реакцию». Налес обратила внимание, что в торговых отношениях нужно добиться большей правовой определенности.

«И здесь Россия является важным партнером по диалогу для Германии и Европы», — заметила Налес.

Она обратила внимание на то, что ожидает от встречи российского лидера Владимира Путина и немецкого канцлера Ангелы Меркель договоренности об укреплении обеспечения правил ВТО.

Ранее немецкие СМИ сообщили, что действия президента США Дональда Трампа привели к улучшению отношений между Россией и Германией.