В правительстве выступили против идеи об изъятии сверхприбылей у бизнеса

Правительство считает нецелесообразным увеличение налогового бремени в связи с получением бизнесом дополнительной прибыли, заявил официальный представитель первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова. Об этом говорится в сообщении Минфина, поступившем в «Газету.Ru».

Отмечается, что все решения по донастройке налоговой системы уже приняты, дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не обсуждается.

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При этом отмечается, что 24 августа в Российском Союзе промышленников и предпринимателей пройдет совещание с участием Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей бизнеса, где будет обсуждаться выработка стимулов и создания комфортных условий для того, чтобы дополнительная прибыль, полученная в результате снижения курса рубля, осталась в российской экономике, была направлена на инвестиции и развитие.

Ранее в РСПП раскритиковали предложение помощника президента России Андрея Белоусова об изъятии «сверхприбылей» у металлургических и химических компаний.