Аналитики советуют покупать акции «Роснефти»
«Церих Кэпитал Менеджмент» рекомендует купить акции «Роснефти», передает РБК.
В ближайший месяц бумаги должны продолжить рост благодаря позитивным финансовым результатам и хорошей дивидендной доходности, считают аналитики.
Шестого августа совет директоров «Роснефти» одобрил начало программы выкупа акций, в рамках которой планируется выкупить не более 340 млн акций компании на сумму до $2 млрд, напоминает RNS.
Реализация программы buyback будет осуществляться с даты одобрения программы советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно.
Акции, приобретенные в рамках программы buyback, будут находиться на балансе группы «Роснефть».
Ранее компания пояснила, что данная программа будет финансироваться за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.
«Роснефть» выплачивает дивиденды из чистой прибыли по МСФО, что делает ее привлекательной дивидендной бумагой, считают аналитики «Церих Кэпитал Менеджмент». Эксперты ждут роста капитализации нефтяной компании в ближайший месяц.