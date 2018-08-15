В Кремле все еще не получили ответ от КНДР по визиту Ким Чен Ына в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин отправил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну в связи с 73-й годовщиной освобождения Кореи от японского колониального господства, сообщает РИА «Новости».
Песков отметил, что это важная годовщина.
«Традиционная телеграмма, где подчеркнул желание и готовность установить и наладить диалог и развивать взаимовыгодные отношения», — сказал Песков.
Он также добавил, что была обозначена возможность посещения лидером КНДР Восточно-экономического форума (ВЭФ)
«Форум открыт для всех желающих, для всех лидеров региона. Но пока какой-то конкретики нет, каких-либо подтверждений на этот счет мы из Пхеньяна не получали», — рассказал Песков.
В июне Путин подтвердил, что северокорейского лидера Ким Чен Ына ждут в России с визитом.