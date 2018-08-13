Доллар на торгах превысил 68 рублей впервые за два года

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара превысил отметку в 68 рублей впервые с апреля 2016 года, об этом свидетельствуют данные биржи.

В начале торгов курс доллара к рублю увеличился на 72 коп. до 68,4 руб., курс евро к рублю вырос на 65 коп. до 77,9 руб.

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В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются.

Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,16%, составив $67,52 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,32% — до $72,58 за баррель.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».

Ранее первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов не исключил отказа от доллара при расчетах за поставки нефти.