В Минфине предупредили о возможном ускорении инфляции

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что если текущее ослабление рубля продолжится, то в 2018 году следует ожидать ускорения инфляции на 0,5% — приблизительно до 3%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Министр подчеркнул, что даже при условии роста инфляции она все равно останется в пределах целевого коридора, который определили правительство и Центральный банк.

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«Поэтому мы здесь не видим каких-то рисков, скачков инфляции. Инфляция под контролем», — сказал Силуанов.

Также он отметил, что доля импортных товаров на прилавках магазинов сократилась и «произошло импортозамещение», в связи с чем потребительские цены в меньшей степени зависят от колебаний курса валют.

Ранее Силуанов пообещал, что у россиян не возникнет проблем с валютными счетами из-за санкций.